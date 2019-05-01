أحمد صلاح حسني: هذا ما يحتاجه ليفربول للفوز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:

نشر الفنان أحمد صلاح حسني، عبر حسابه الشخصي بموقع تويتر، تغريدة علق بها على الشوط الأول من مباراة ليفربول وبرشلونة في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وكتب صلاح حسني: "كلوب عامل مباراة تكتيكية عالية قوي، لولا الهدف اللي من خطأ دفاعي وصياعة مهاجم مثل سواريز، لكن ليفربول عامل مباراة كبيرة وكاد يحرز هدف عن طريق مانيه، ليفربول محتاج هدوء في اللمسة الأخيرة لأن هيجي فرص تاني، صلاح ومانيه أسرع من دفاعات برشلونة.. مباراة ممتعة".

يُذكر أن برشلونة انهى الشوط الأول بتقدم على ليفربول بهدف دون رد، سجله لويس سواريز في الشوط الأول.