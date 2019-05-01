عمرو دياب يكشف عن الصور الأولى لحفله بـ"الأهرام الكندية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-الخليج 365:
نشر النجم عمرو دياب الصور الأولى من حفله الذي يقام حاليًا بجامعة الأهرام الكندية، بمدينة السادس من أكتوبر، عبر حسابه الخاص بـ"إنستجرام"، ضمن احتفالات الجامعة السنوية.
كما نشر دياب عددًا أخر من الفيديوهات عبر خاصية الاستوري بـ"إنستجرام".
وبدأ دياب حفله بأغنية "الليلة حبيبي الليلة".
وكشفت الفيديوهات عن تواجد جماهيري كبير بالحفل.
يذكر أن عمرو دياب يواصل حاليًا تسجيل أغنيات ألبومه الجديد المقرر طرحه في يوليو المقبل.
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