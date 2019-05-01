تبدأ من 1350 جنيه.. أسعار تذاكر حفل جينيفر لوبيز بالساحل الشمالي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي: أعلن موقع "ticketegypt" عن بدء الحجز لحفل الفنانة العالمية جينيفر لوبيز بالساحل الشمالي. ووفقا للموقع تراوحت أسعار التذاكر، 1350 جنيه للواقفين، و2000 جنيه للمنطقة الذهبية، و3000 جنيه لتذاكر vip". ومن المقرر أن يقام الحفل يوم الجمعة 9 أغسطس القادم. يذكر أن النجمة الأمريكية الشهيرة ستقوم بجولة غنائية بين الولايات المتحدة وكندا في الربع الأول من شهر يوينو المقبل.

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