طرح الصور الأولى من "كلبش 3" لأمير كرارة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أطلقت شركة "سينرجي" المنتجة لـ"كلبش 3" مجموعة من صور المسلسل، الذي يأتي استمرارًا لنجاح شخصية (سليم الأنصاري) التي قدّمها الفنان أمير كرارة خلال الجزئين الماضيين.

يعود أمير كرارة بجزء ثالث، يُعرض على شبكة قنوات ON E، وفيه يتقدّم "سليم" باستقالته من وزارة الداخلية، ويتجه لتأسيس شركة أمن، لكن أسباب تكوين هذه الشركة، وعلاقته بشريكه القائمة على الكره والعداوة تؤدي إلى تصاعد الأحداث في جو من الإثارة والتشويق والغموض، لا سيما بعد محاولات توريطه في أعمال تجسس.

مسلسل "كلبش 3" من تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي، بطولة أمير كرارة، أحمد عبدالعزيز، هشام سليم، يسرا اللوزي، هيدي كرم، هالة فاخر، أحمد العوضي، أميرة العايدي، محمد علي رزق.