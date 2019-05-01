نبيل الحلفاوي عن مدرب الأهلي: كان هيضيعنا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:

نشر الفنان نبيل الحلفاوي، عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر" تغريدة يعلق بها على أداء الأهلي في مباراة طلائع الجيش.

وكتب الحلفاوي: "لاسارتي كاد أن يضيعنا بالتغيير الثاني، كان المفروض أن يكون وليد سليمان".

يُذكر أن النادي الأهلي فاز على طلائع الجيش بهدفين لهدف، تقدم للأهلي وليد أزارو، وتعادل لطلائع الجيش إسلام جمال، وأهدر علي معلول ضربة جزاء للأهلي، ثم عاد وتقدم للأهلي بالهدف الثاني في الدقيقة 90.