"بشويش على صلاح".. أبرز تعليقات النجوم على لقاء برشلونة وليفربول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:

تفاعل نجوم الفن مع لقاء برشلونة وليفربول في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، والذي انطلق منذ قليل، نرصد لكم تعليقات نجوم الفن على هذا اللقاء.

يوسف الشريف

نشر الفنان يوسف الشريف، عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر" تغريدة كتب فيها: "طبعاً مكنتش عايز الفرقتين اللي بشجعهم يلعبوا ضد بعض،بس عزائي الوحيد إن في فريق فيهم هيوصل النهائي وهياخذ البطولة كمان، بس أنا النهاردة بشجع ليفربول".

مي حلمي

نشرت الإعلامية مي حلمي عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام" صورة لها وهي ترتدي زي كابتن "Captain Marvel" لتدعم بها محمد صلاح قبل مباراة ليفربول.

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وكتبت مي : "من قلبي بدعي أبو صلاح يسجل النهاردة، بس البطولة تروح لبرشلونة، وشكرا على الصورة في وقتها".

يارا

الفنانة اللبنانية المعروفة بتشجيعها لنادي برشلونة، فضلت عدم الكشف عن موقفها بوضوح، بينما نشرت صورة للفريقين وطلبت من جمهورها أن يتوقعوا نتيجة المباراة.

إنجى علاء

الكاتبة والاستايلست إنجى علاء، نشرت عبر حسابها الشخصي بموقع "تويتر" صورة لها مع جيرارد بيكيه مدافع نادي برشلونة، وعلقت عليها: "بشويش على صلاح يا كابتن، اللي يجي جنب ابننا هنزعله".