"صالح جمعة السهل البسيط ومعلول صالحنا".. تعليقات نجوم الفن على مباراة الأهلى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:

تفاعل نجوم الفن مع فوز النادي الأهلي الصعب على طلائع الجيش بهدفين لهدف، تقدم للأهلي وليد أزارو، وتعادل لطلائع الجيش إسلام جمال، وأهدر علي معلول ضربة جزاء للأهلي، ثم عاد وتقدم للأهلي بالهدف الثاني في الدقيقة 90.

وإليكم أبرز تعليقات نجوم الفن على المباراة:

نبيل الحلفاوي

نشر الفنان نبيل الحلفاوي، عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر" تغريدة يعلق بها على آداء الأهلي في مباراة طلائع الجيش.

وكتب نبيل الحلفاوي: "صالح جمعة يفرح.. يواصل مباراة بعد أخرى الاغتراف من الكنز الذي ردم سنوات، له وزن كبير في الملعب. أسيست جيرالدو بهدف".

واستطرد "حمدي فتحي يليق بالأهلي، عموما الفريق يستحق التقدير في الشوط الأول بعد أن قهر سوء الحظ".

Advertisements

وبعد هدف الأهلي الثاني، كتب الحلفاوي:"عدالة السماء.".

أحمد صلاح حسني

نشر الفنان أحمد صلاح حسني، عبر حسابه الشخصي بموقع تويتر، تغريدة علق بها على المباراة، وعلى أداء صالح جمعة، وكتب فيها: "صالح جمعة السهل البسيط الممتع اللي فات مات وخلّينا في الصفحة الحلوة الجديدة.. برافو صالح".

محمود مهدي

نشر الناقد السينمائي محمود مهدي، عبر حسابه الشخصي بموقع تويتر، تغريدة علق بها على المباراة، وكتب مهدي: "الواحد بقى لما بيشوف لاعب في الأهلي بيشغل مخه عينه بتدمع، صالح جمعة".

كريم العدل

نشر المخرج الشاب كريم العدل، عبر حسابه الشخصي بموقع تويتر، تغريدة علق بها على هدف علي معلول الثاني، بعد إضاعته لركلة جزاء، وكتب كريم: "علي معلول بيصالحنا".

ندى بسيوني

نشرت الفنانة ندى بسيوني، تغريدة علقت بها على فوز الأهلي، كتبت فيها:"مبروووووك لكل الأهلاوية، كالعادة الحاوي يصنع الفارق، ملوك اللحظات الأخيرة معاك يا أهلي".