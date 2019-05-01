لهذا السبب.. ماجد المصري يبارك لزوجته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:

نشر الفنان ماجد المصري عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام" صورة زوجته رانيا أبو النصر.

وكتب ماجد: "مبروك ألف مبروك أول موديل من تصميم زوجتي المبدعة رانيا أبو النصر ، مبروك يا روح قلبي أول موديل من خط الأزياء الراقي".

يُذكر أن الفنان ماجد المصري يقوم حاليًا بتصوير دوره في مسلسل "زلزال" مع الفنان محمد رمضان، من تأليف عبدالرحيم كمال وإخراج إبراهيم فخر.