محامي صاحب شرطة المشاهير ينشر وثيقة مهمة ويكذب هذه الفاشينيستا

لا يزال وفاة الصحفي راغد قيس، صاحب صفحة “شرطة المشاهير” محط اهتمام النجوم ومواقع التواصل الاجتماعي، حيث سارع المشاهير الى نعيه عبر صفحاتهم الشخصية واستغل البعض الآخر وفاته لمهاجمته.

وسارعت الأردنية زين كرزون، والذي جمعها بالراحل الكثير من القصص الشائكة والتي وصلت الى المحاكم بينهما، إلى نعيه عبر صفحتها واستغلال وفاته لتبرير ما كان ينشره قيس عنها والدفاع عن نفسها، فنشرت صورة كتب عليها: “اللهم لا شماتة وربنا خير منتقم من الظالمين”، ثم تنبهت لما قالته وحذفت المنشور.

وعادت كرزون ونشرت من جديد صورة للشاب بالأبيض والأسود وعلقت عليها قائلة: “بالرغم إنك كتير كنت قاسي علي، وحكيت على عرضي وشرفي، وظلمتني، وتأذيت كتير منك، وأجت كتير ليالي علي وأنا ببكي من ظلمك وقسوتك، وهتك العرض اللي تعرضت اله منك ومن التعليقات بس.. أنا مسامحتك دنيا وآخرة والله يرحمك ويصبر أهلك”.

إلا أن محامي قيس لم يسكت عن هذا الأمر، حيث نشر وثيقة عبارة عن حكم صادر من إحدى المحاكم في الاردن تثبت ان موكله ربح قضيه في الأردن ضد زين وفرض عليها ان تدفع له تعويض مالي يصل الى 2000 دينار، إلا أن الراحل تنازل عن الدعوى.

وكان قيس ينشر سلسلة من القصص الشائكة عن زين وينتقد بعض التصرفات الجريئة ومقاطع الفيديو التي تقوم بنشرها عبر صفحتها على “سناب شات”، وكان يحظى بتفاعل كبير بين المشاهدين الذين صدقوا بغالبيتهم ما نشره لتوثيقه كل الامور بالصور والفيديو.