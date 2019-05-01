فيديو لحليمة بولند مع فنانة كويتية يحدث ضجة.. ما طلبته منها غريب

شاركت الإعلامية حليمة بولند مقطع فيديو مع الفنانة الكويتية أبرار وكانتا في غاية العفوية والصراحة، الأمر الذي اشعل مواقع التواصل الاجتماعي. تغزلت أبرار بمواطنتها وأكدت إنها تتمتع بقلب أبيض وبذكاء كبير وبنشاط وطلبت منها نصائح كي تصبح مثلها أو تكون تشبهها فقالت لها: “حليمة ذكية وأنا بدي دروس لإتعلم وبدي صير مفتحة باللبن”، في اشارة إلى ذكائها وبأنها تسعى لتكون مثلها لذلك طلبت منها المشورة.

وأضافت أبرار وهي تغمر حليمة بقوة “ما حدا يزعل حليمة والا”، وسط دهشة الاخيرة وضحكها المليء بالدلع وردت عليها “ربنا يخليكي ويخليلك عيالك”.

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