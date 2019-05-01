كشفت النجمة غدير السبتي عن معاناتها خلال الفترة الماضية بعد خبر وفاة شقيقها، مؤكدة أن الكثير من المشاهير قد قاموا بتعزيتها والتعبير عن مساندتهم لها خلال تلك المحنة الصعبة.
وأكدت غدير السبتي في تصريحاتها لبرنامج “Insider بالعربي” عبر قناة دبي، أن أول ظهور لها بعد وفاة شقيقها الأصغر عبدالله كان الأصعب، لأنها كانت عاجزة عن الكلام او توجيه كلمات الشكر والامتنان لجمهورها ولأصدقائها من المشاهير الذي وقفوا بجانبها في تلك المحنة.
واعترفت النجمة الكويتية أنه على الرغم من غياب زوجها المخرج البحريني أحمد الفردان عن السوشيال ميديا في تلك الفترة، إلا أنه كان أكثر من وقف معها وحاول إخراجها من حالة الحزن التي سيطرت عليها بقوة، نافية بذلك وجود خلافات بينهما ومؤكدة أن الأقاويل التي انتشرت عن طلاقهما مجرد شائعات ليست لها أساس من الصحة.
وقالت غدير السبتي في تعليقها: “يصطفلوا.. ما يتعبي الإشاعة اللي مو صحيحة والكلام اللي مو صحيح.. مو شرط يكون زوجي معي 24 ساعة على سناب شات.. أنا ما تزوجته علشان يكون معي بالسوشيال ميديا”.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو: غدير السبتي تكشف لأول مرة من ساعدها على تخطي حزنها لموت شقيقها.. وهذه حقيقة طلاقها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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