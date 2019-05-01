دراما رمضان ترفع شعار «القليل بمضمون جيد»

منذ سنوات وموسم الدراما الرمضانية أصبح موسم جنى الأرباح لصناعة الدراما، فهو يشهد أضخم الأعمال إنتاجا ومضمونًا وأجورًا والموسم الأعلى مشاهدة على الاطلاق على شاشات العرض الدرامى طوال هذا العام.. لكن موسم دراما رمضان 2019 بكل المقاييس مختلف «شكلا - ومضمونا» بعد أن أصبحت صناعة الدراما وعرضها وكل مقدراتها فى يد شركة إنتاج وعرض واحدة ترفع شعار «القليل أحسن» تراهن على أعمال قليلة العدد بمضمون غنى فنيًا وإنتاجيا ووضعت هذه الجهة ضوابط لصناعة دراما رمضان طبقتها بإحكام على الميزانيات وأجور النجوم.. وربما تكون هذه الضوابط لصالح الدراما بشكل كبير وتنعكس إيجابياتها أيضاً على النوعية بعدما انفلت العيار السنوات الماضية فى الميزانيات والأجور والمضمون.. لكن ربما تكون هناك سلبية وحيدة فى تطبيق هذه الضوابط، وهى خروج بعض النجوم والنجمات من السباق منهم يسرا - ليلى علوى - نيللى كريم والزعيم عادل إمام بالتأكيد، و«الفخرانى»، وعدد كبير من النجوم فرضت عليه ضوابط الموسم الخروج من السباق مثل منى زكى، خالد النبوى، عمرو يوسف، نيللى كريم وغادة عبدالرازق وغيرهم.

الكيف أهم من الكم

فى خطوة اختلف عليها كثيرون اتجهت الدراما نحو تقليص عدد الأعمال والميزانيات والأجور، وهى أسباب أدت لانفلات الدراما سنوات طويلة وأدت إلى فساد المضمون وتحكم النجم فى كل مقدرات الصناعة والهدف فى التقليص سيكون لصالح المضمون واللعب على قيمة «الكيف وليس الكم» ووضعت ضوابط للميزانيات والأجور وحتى نوعية الأعمال، وهى خطوة رحب بها الكثير من صناع الدراما وحتى من تضرر وخرج من السباق ووصفوها بتجربة تستحق الانتظار حتى تحكم عليها رغم أنها أدت لانخفاض عدد المسلسلات من نحو 40 مسلسلاً إلى أكثر من 20 مسلسلاً.

وأصبح الرهان فى هذا الموسم على النجوم الوافدين معظمهم من السينما لكن أصبحوا نجوما معتادين فى رمضان من سنوات طويلة منهم محمد رمضان، السقا، مصطفى شعبان، أمير كرارة، هانى سلامة ووجود بطولات لأول مرة فى الدراما مثل إيمى سمير غانم وياسمين صبرى بمسلسل «حكايتى» واستمرار دينا الشربينى للعام الثانى بمسلسل زى الشمس، بعد نجاح «مليكة» العام الماضى، وأمام الضوابط الجديدة نستعرض ما توصلنا إليه فى ميزانيات المسلسلات التى ستعرض فى رمضان المقبل وأجور نجومها تقريبًا كما حددت مصادرنا.

المنافسة رجالى ونسائى ساخنة

يظهر هذا الموسم الدرامى منافسة ساخنة بين البطولة الرجالى متمثلة فى أحمد السقا، محمد رمضان، أمير كرارة، مصطفى شعبان، هانى سلامة، عمرو سعد، محمد إمام، محمد رجب، وعلى ربيع، مصطفى خاطر، أكرم حسنى، أحمد فهمى بوجبة متنوعة أكشن وكوميدى، وفى المقابل نجد بطولة نسائية لنجمات الصف الأول منهن ياسمين صبرى، ياسمين عبدالعزيز، مى عز الدين، دينا الشربينى، دنيا سمير غانم، إيمى سمير غانم، غادة عادل، بعد أن خلت الساحة من كبار النجوم والنجمات بعد توقف مسلسل «فلانتينو» للزعيم عادل إمام، وتراجع الفخرانى عن الدراما هذا العام وخروج عمرو يوسف، ويوسف الشريف، وتراجع مسلسلات يسرا، ومنى زكى، ونيللى كريم، وتوقف مشروع ليلى علوى، وخروج الصاوى وخالد النبوى.

«السقا».. ولد الغلابة

وهو مسلسل ينتمى لدراما الأكش وتعاقد عليه «السقا» من العام قبل الماضى أمام مى عمر، محمد ممدوح، هادى الجيار

تأليف أيمن سلامة واخراج محمد سامى وإنتاج صادق الصباح ويعرض على mbc ويدور حول صعيدى هارب من بلده للقاهرة، وتضطره الظروف للعمل فى تجارة المخدرات مما يوقعه فى كثير من المشكلات.

«زلزال» محمد رمضان يراهن على المضمون

زلزال وهو اسم شخصية محمد رمضان واسم المسلسل من تأليف عبدالرحيم كمال المعروف بقوته وموهبته كمؤلف والمخرج إبراهيم فخر، ويشارك فى البطولة ماجد المصرى وهنادى مهنى، وتدور الأحداث حول صراع «زلزال» على منزل اشتراه وتصدع فى «الزالزال» ويخوض معركة تكشف عن كواليس مثيرة فى أحداث العمل.

ياسر جلال.. لمس أكتاف

بعد نجاح ياسر جلال كنجم منفرد فى موسمين رمضانيين، يواصل ياسر جلال تألقه فى مسلسل «لمس أكتاف» يراهن من خلاله على مضمون مختلف حول «ملاكم» يتورط فى العديد من الأعمال الاجرامية وعند توقيفه يفاجأ بمطاردة مميتة له من المافيا ويتفجر الصراع. يشارك فى الصراع حنان مطاوع وهبة مجدى، سمر موسى تأليف هانى سرحان واخراج حسين المنباوى.

بركة عمرو سعد تعود من جديد

استأنف الفنان عمرو سعد مسلسله المتوقف من العام الماضى «بركة» أمام هالة صدقى، هنادى مهنى، عبدالرحمن أبوزهرة، تأليف محمد الشواف، اخراج محمود كريم - حول شاب من أصل صعيدى تقوده الظروف للصدام مع رجال أعمال كبار ويتورط فى قضية ولا يجد من يقف معه سوى جارته ووالدته.

مصطفى شعبان.. أبوجبل

يخوض الفنان مصطفى شعبان المنافسة الدرامية بعمل اجتماعى بعنوان «أبوجبل»، وهو من عائلة شهيرة تحمل نفس الاسم، وتعمل بالتجارة يموت والده ويترك له ميراثا كبيرا، لكن الحصول عليه يوقعه فى العديد من المشكلات ويشارك بالبطولة عائشة بن أحمد، دياب، محمد لطفى، مريم حسن تأليف محمد سيد بشير، إخراج أحمد صالح ويعرض على on e.

محمد إمام خارق للعادة فى «هوجان»

بفكرة ربما تكون جديدة على الدراما المصرية ينافس النجم الشاب محمد إمام فى الموسم الرمضانى بمسلسل «هوجان»، وهو شاب خارق يأكل الحديد والزجاج حتى يصبح أحد نجوم المجتمع تأليف محمد صلاح العزب، اخراج شيرين عادل.

كلبش 3 يواصل النجاح

يواصل النجم أمير كرارة نجاح مسلسله «كلبش 3» فى نسخته الثالثة مع نجوم الأجزاء الأولى مع أحمد عبدالعزيز إخراج بيتر ميمى وتأليف باهر دويدار، لكن هذا الجزء يستقيل «الأنصارى» من الشرطة ويواجه مافيا الحراسة فى مصر بعدما يؤسس شركة للحراسة.

الكوميديا مع «خاطر وربيع وأكرم وفهمى»

مساحة الكوميديا فى خريطة رمضان هذا الموسم زادت بشكل كبير وتشهد منافسة بين النجوم.

على ربيع.. فكرة بمليون جنيه

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يواصل نجم مسرح مصر على ربيع صدارته للبطولة المطلقة للعام الثانى على التوالى بعد «سك على إخواتك» رمضان الماضى وهذا العام بمسلسل «فكرة بمليون جنيه» أمام صابرين وسهر الصايغ وصلاح عبدالله وتأليف أمين جمال، إبراهيم محسن، إخراج وائل إحسان حول شاب

يتوصل لفكرة بحل مشكلاته، لكنه يقع فى مشكلات أكثر.

مصطفى خاطر.. طلقة حظ

أيضاً الممثل الكوميدى مصطفى خاطر يخوض البطولة المطلقة للعام الثانى بمسلسل «طلقة حظ» أمام أيتن عامر، أحمد ماهر.

< أحمد فهمى فى أول ظهور مع خطيبته «هنا الزاهد» يواصل الكوميديا بمسلسل «الواد سيد الشحات» حول شاب فقير يتزوج فتاة ثرية ويفاجأ بأن أحد أقاربه نصب باسمه فى قضية كبيرة. العمل تأليف مصطفى صقر وإخراج أحمد الجندى.

هانى سلامة - حمادة هلال.. دراما اجتماعية

يخوض الفنان هانى سلامة بطولة مسلسل «قمر هادى» مع داليا مصطفى، مريم حسن وعماد رشاد، ويسرا اللوزى محسن محيى الدين على قناة on e حول شخصية هادى أبوالمكارم الذى يجد نفسه فاقدًا للذاكرة، وتتغير شخصيته عندما يظهر القمر فى نوعية جديدة من دراما التشويق، تأليف إسلام حافظ إخراج رؤوف عبدالعزيز.

حمادة هلال.. ابن أصول

< المطرب حمادة هلال يلعب بطولة «ابن أصول» مع أيتن عامر وسوزان نجم الدين وعماد رشاد وأحمد حلاوة تأليف أحمد محمود أبوزيد، إخراج محمد بكير ويدور حول «هشام» شاب من عائلة ثرية، يكتشف أن هناك أشخاصا يحاولون قتله ويفاجأ بأن جده وراء ذلك.

محمد رجب.. علامة استفهام

< يعود الممثل محمد رجب للمشاركة فى الماراثون الرمضانى بمسلسل «علامة استفهام» تأليف إسلام حافظ، اخراج سميح النقاش يشاركه البطولة جيهان خليل، نورهان، جينا سليم، عبدالرحمن أبوزهرة.

مسلسل «قابيل» تأليف مصطفى صقر اخراج كريم الشناوى بطولة محمد ممدوح، أمينة خليل، محمد فراج، نهى عابدين، أحمد كمال، وتدور أحداثه فى إطار دراما تشويقى فى إطار بحث ضابط شرطة عن القاتل لفتاة والتى يرى شبحها كثيرًا.

وتعرض قناة dmc مسلسلات «زلزال» والواد سيد الشحات، وابن أصول وحكايتى وعلامة استفهام، وطلقة حظ.

وتعرض قنوات cbc مسلسلات «لمس أكتاف» ومسلسل «بدل الحدوتة 3» لدنيا سمير غانم الذى كان يحمل اسم «من أول نظرة» وأيضاً مسلسل «بركة» وتعرض مسلسل «حكايتى» بالتزامن مع dmc، وطلقة حظ وعلامة استفهام وتعرض mbc مسلسلات «زلزال، كلبش 3، وولد الغلابة، وقابيل»، وتعرض on e مسلسلات كلبش 3، قمر هادى، أبوجبل، الواد سيد الشحات.

البطولة النسائية تنطلق بالكوميدى والأكشن

يخوض عدد من النجمات بمسلسلات قوية هذا العام بوجبة من دراما الأكشن والإثارة والكوميديا أيضاً.

الكوميديا النسائية تشارك فيها ياسمين عبدالعزيز بمسلسل «لآخر نفس» ويعرض على قناة الحياة بطولتها مع أحمد السعدنى، أحمد العوضى، أحمد صلاح حسنى، تأليف ورشة كتابة إخراج حسام على وتقوم بدور زوجة ضابط شرطة تتعرض لتهديدات وتورط زوجها.

مى عز الدين «البرنسيسة بيسة» ويعرض على قناة الحياة أيضاً ويشاركها البطولة فتحى عبدالوهاب، سليمان عيد، ميرفت أمين، تأليف مصطفى عمر واخراج أكرم فريد، ويدور حول فتاة من حى شعبى فقيرة تفاجأ بأنها ترث مدرسة كبيرة من عمها الذى توفى فى إيطاليا.

ياسمين صبرى فى أول اختبار مع البطولة المطلقة من خلال مسلسل «حكايتى» تأليف محمد عيد واخراج أحمد سمير يشاركها البطولة إدوارد، وفاء عامر، هنادى مهنى. يحكى قصة فتاة تعيش صدمة نفسية بعد وفاة والدها بطريقة غريبة.

< إيمى سمير غانم تلعب بطولة نسائية مطلقة لأول مرة بعد مسلسلها الناجح مع زوجها حسن الرداد الذى انفصلت عنه فنيًا هذا الموسم، وتلعب بطولة مسلسل «سوبر ميرو» مع حمدى الميرغنى فى دور فتاة خارقة تعمل صحفية وتخوض مغامرات مثيرة، تأليف محمد حمدى، إخراج خالد الحلفاوى.

< دنيا سمير غانم تواصل البطولة المطلقة مع الكوميديا للعام الرابع على التوالى بمسلسل «من أول نظرة» مع أحمد رزق، ودلال عبدالعزيز، سمير غانم، تأليف شريف نجيب وأيمن وتار، اخراج خالد جمال وهو عمل رومانسى كوميدى.

< دينا الشربينى تواصل البطولة بعد نجاح مليكة العام الماضى وتقدم مسلسل «زى الشمس» مع أحمد داود وأحمد صلاح السعدنى، ريهام عبدالغفور سوسن بدر، تأليف مريم ناعوم، وتدور حول فتاة تبحث عن قاتل شقيقها المحامى المعروف.

< خروج مسلسلات نيللى كريم، ويسرا، وغادة عبدالرازق من السباق كان شبه صدمة هذا الموسم، بخلاف خروج «الفخرانى» وعادل إمام.