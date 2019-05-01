سامح مصطفى: "حوء الدوا" كان وراء فكرة مشروع بحب السيما بالصدفة

قال المخرج والمنتج سامح مصطفي "إن فكرة مشروع "بحب السيما"، هي محاولة الوصول للمعادلة البسيطة للسينما التي نشأنا وتربينا عليها مثل التي تعود لزمن الفنان فريد شوقي عندما كان يجسد شجيع السيما والتي كان يجسد فيها شخصيات متنوعة مثل الحرامي، زعيم العصابة أو الظابط"، واصفا أن هذه النوعية من الفن كان لها فكرة وحبكة فنية هادفة بعيدة عن فكرة "اللعب علي الغرائز".

وأضاف مصطفي، أثناء استضافته في ندوة خاصة ببوابة "الوفد الإلكترونية"، بحضور الكاتب الصحفي الكبير

مجدي حلمي، مدير عام تحرير بوابة الوفد، والكاتب الصحفي الكبير صلاح الدبركي، مدير تحرير البوابة، والكاتب الصحفي الكبير سامي أبوالعز مدير تحرير البوابة، أن فكرة المشروع جاءت بالصدفة الباحتة بدأت عندما كان يصور أحد الأعمال الفنية التسجيلة في إحدي بلدان الصعيد وعندما دخل إحدي الصيدليات التي يمتلكها رجل مسن بالمدينة والتي كان تطل علي ناصية لشارعي إحدهما خاص للأقباط وآخر خاصبالمسلمين وكانت تشهد إقبالا من الطائفتين دون عن باقي الصيدليات بالبلدة ودخلت امرأة حاملة طفل يقرب من الستة أعوام وتريد شراء "حوء من الدوا" وهي كمية بسيطة من الدواء تكفي غطاء الزجاجة فقط.

وتابع "وحينها عرض عليها أن يتكفل بدفع سعر زجاجة الدواء كاملة فابتسمت له السيدة ابتسامة صافية، وقالت له "يعني هتكون أحن عليا من ربنا"، واصفا كمية القناعة والرضا على وجهها، والتي جعلته يتساءل حول قصة حياة هذا الطفل الذي يتناول "حوء الدواء" ما دفعه أن يأخذ الكاميرا ويتجول في بلدان الصعيد، ووقتها اكتشف أنه أهل هذه القري والبلدان يتم مخاطبتهم بطريقة غير صحيحة.