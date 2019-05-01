استضافت بوابة الوفد الإلكترونية اليوم صناع مشروع "بحب السيما"، المخرج والمنتج سامح مصطفي، المخرج عادل الأعصر، مصممة الأزياء والمنتجة السينمائية جينا سلطان،السينارست فتحي الجندي المنتج. وقد تحدثوا عن أهمية وأهداف المشروع الذي يهدف لانتاج مشاريع وأفلام سينمائية كبيرة وافتتاح أكبر سلسلة لشاشات العرض في تاريخ السينما المصرية ،لتغطية كافة المحافظات والقري ليسهم ذلك الذي يهدف لانتاج مشاريع وأفلام سينمائية كبيرة وافتتاح أكبر سلسلة لشاشات العرض في تاريخ السينما المصرية ،لتغطية كافة المحافظات والقري ليسهم ذلكفي اتاحة الحق الثقافي والفني للمواطنين في ربوع مصر والذي يعد الركيزة الأساسية في بناء الإنسان والعوده للشخصية المصرية الاصيلة ومن ثم تحقيق الغاية والوصول إلي كافةجميع فئات المجتمع المختلفة التي لا تستطيع فرصة الذهاب لدور العرض لضعف الإمكانيات لديها. Advertisements

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالصور صناع "بحب السيما" في ضيافة الوفد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.