بعد الحكم بسجنها.. الراقصة جوهرة تقطع عملها بمصر وتفر هاربة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشف باسم عبدالمنعم، مدير أعمال الراقصة الروسية جوهرة، تفاصيل جديدة حول الحكم بحبسها لمدة عام.

وقال في تصريحات صحفية لجريدة “الوطن”، إنها سافرت إلى خارج البلاد منذ فترة، وذلك بعد صدور حكم ضدها بالحبس، على خلفية اتهامها بنشر الفاحشة والفسق.

وأضاف، أن الراقصة أوقفت نشاطها الفني في مصر منذ فترة، وكذلك التعاقد على حفلات، لحين الاستئناف على الحكم، ومن المُقرر إعلانه عقب عيد الفطر.

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وكانت محكمة جنح الجيزة، قضت بحبس الراقصة جوهرة، سنة مع الشغل والنفاذ، بالإضافة إلى تحمل أتعاب المحاماة في اتهامها بالتحريض على الفسق والفجور.

وانتشرت بعدها العديد من الأخبار التي تؤكد أنها متواجدة في مصر وأنها أصيبت بذبحة صدرية صدرية جعلتها لا تستطيع الظهور الإعلامي.

بدأت الواقعة عندما تمكنت قوات الأمن من ضبط الراقصة الروسية “إيكاترينا أندريفا”، وشهرتها جوهرة، أثناء رقصها في ملهى ليلي بالجيزة، وأشارت التحريات إلى أن قرار ضبط الراقصة كان في فبراير 2018، وذلك بعدما تم فحص الفيديو، وتبين أن الراقصة لم تكن ترتدي بدلة رقص مطابقة للمواصفات.