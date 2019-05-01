علي حسين يطرح أغنية جديدة بعنوان "يا الزينة"

طرح المطرب علي حسين، أغنية جديدة تحت عنوان "يا الزينة"، على موقع "يوتيوب"، وهي من كلمات حسام طنطاوي، وألحان علي حسين، وتوزيع ريمون فايق، وإنتاج ريتشارد الحاج.
وقال على حسين، في تصريحات صحافية، إن الأغنية نمط جديد ومختلف بالنسبة له، وهو يبحث من خلالها عن جماهيرية مختلفة، كونها شبابية سريعة، ويتم إذاعة الأغنية حصريًا عبر محطة "أون سبورت إف إم".
يُذكر أن شبكة "موسيقي"، هي إحدى مشاريع شركة "ريتشاد الحاج ميديا"، وتعاقدت مع المطرب النوبي علي حسين، على عقد يشمل إنتاج أكثر من ألبوم وأغاني "سينغل" على مدار 5 سنوات.
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