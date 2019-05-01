تداول صورة للنجمة التركية ميليسا اصلي باموك في الطفولة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة للنجمة التركية ميليسا اصلي باموك من مرحلة الطفولة وبدت فيها بملامحها الشرقية الجميلة من دون أن تتغيّر.وأظهرت الصورة للشابة البالغة من العمر 27 عاماً بأنها جميلة من صغرها، ولم تجر أي عمليات تجميلية ولم تغيّر من شكلها.

وجاءت هذه الصورة، بعد تأكيد خبر انفصالها عن حبيبها النجم التركي تولغا سالا الذي شارك في مسلسل "قيامة ارطغرل" وعرف بشخصية "جميل" في مسلسل "الحفرة"، وذلك بعد علاقة حب جمعتهما لمدة 10 سنوات.

ولاحظت الصحافة التركية أن النجمين بمسح صورهما عبر صفحتهما على تطبيق "انستغرام" وقاموا بمتابعة إلغاء إحداهما الاخر عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

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