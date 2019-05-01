رضوى الشربيني تتعرض للانتقاد بسبب فيديو جريء مع ابنتها

لا يزال مقطع الفيديو الذي نشرته المذيعة المصرية رضوى الشربيني لابنتها تمارا يحدث ضجة كبيرة بين المشاهدين على مواقع التواصل الاجتماعي. ويظهر في المقطع الذي ترك الكثير من علامات الاستفهام لدى متابعيها حول طريقة تعاملها مع طفلتها كأنها راشدة، إضافة إلى أنها اعتمدت أسلوباً غريباً لتغير ابنتها اسمها، الامر الذي عرضها للكثير من الانتقادات والتعليقات القاسية.وظهرت رضوى في المقطع وهي تسأل ابنتها عن اسمها لترد عليها: "تمارا رضوى الشربيني"، والملفت أن المذيعة المصرية لم تصحح لابنتها خطأها وتجاهلخا اسم والدها، وكأنها لا تعرف اسمه أو تنكره، الامر الذي ترك الكثير من التعليقات القاسية حول الامر. قد يهمك أيضـــــــًا الحب من وجهة نظر "رضوى الشربيني" مشاركة وراجل اطبطب عليه كيم كارداشيان تتباهى بمكونات منزلها الغريب على مواقع التواصل الاجتماعي

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