شكرا لقرائتكم خبر عن حلا شيحة عن شخصية صافية فى زلزال: "دور مختلف وجديد" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمنت الفنانة حلا شيحة، أن تنال شخصية صافية التي تقدمها بمسلسل "زلزال" الذى يشارك فى سباق رمضان، إعجاب جمهورها خصوصا لأنها تقدم دور مختلف وجديد عليها.

وقالت حلا: يارب أكون عرفت أقدم شخصية صافية صح علشان الصعيدى مش سهل وكمان دور مختلف بكل تفاصيله ومشاعر صافية وإحساسها متقدم بطريقة جديدة يارب تعجب الجمهور".

مسلسل "زلزال" تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج ابراهيم فخر، وبطولة محمد رمضان وحلا شيحة، ماجد المصرى ونسرين أمين، منى عبد الغنى، هنادى مهنا، حسام داغر ومصطفى منصور ويوسف عثمان وعدد كبير من النجوم.

تدور أحداث المسلسل حول حول رجل يشترى منزلا بأقساط محددة المدة والقيمة، وحين يأتى موعد سداد القسط الأخير، يطالب صاحب المنزل بتسجيل البيت باسمه والتنازل عن ملكيته، إلا أن البائع يُماطل إلى أن يقع "زلزال 1992" الذى يلقى فيه الشارى حتفه وينهار المنزل إثر الزلزال وتبعاته، ويتبق من أولاده محمد حربى كرامة الذى يحمل اسم "زلزال"، ويواجه الحياة وحيدا.

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