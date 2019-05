شكرا لقرائتكم خبر عن بعد 7 سنوات من عرضه.. ترانتينو يطرح نسخة جديدة من Django Unchained والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد ترشيحه لأكثر من 5 مرات لنيل جوائز فى حفل توزيع الأوسكار على مدار السنوات الماضية منذ طرحه فى 2012، يعتزم المخرج العالمى كوينتين ترانتينو طرح فيلم Django Unchained مرة آخرى الفترة المقبلة.



ترانتينو

وتأتى تلك الفكرة للمخرج الذى اشتهر بسفك الدماء فى أفلامه، بعد مطالب عده من قبل الجمهور بطرح نسخة جديدة تتخطى مدة 3 ساعات، لتصل لأكثر من 190 دقيقة أو ما يقارب الـ 200 دقيقة بحسب تصريحات ترانتينو لموقع film.

فيلم Django Unchained يعد أكثر أفلام المخرج كوينتين ترانتيو تحقيقاً للإرباح، فحصل على 425 مليون دولار إرباح فى البوكس أوفيس خلال افتتاحيته، وتم ترشيحه لأكثر من 5 جوائز أوسكار، حصد منها جائزة أفضل ممثل مساعد لـ "كريستوف والتز"، وأفضل سيناريو لترانتينو.

ومن المقرر أن يبدأ ترانتينو فى التحضير للنسخة الجديدة بداية العام المقبل، بعد الانتهاء من فيلمه الحالى Once Upon a Time in Hollywood، بطولة عدد كبير من الممثلين مثل براد بيت وليوناردو دى كابرى، وآل باتشينو، ومارجوت روبى، لورينزا ايزو، وداكوتا فانينج، وكيرت روسيل.

وتقع أحداث Once Upon a Time in Hollywood فى ولاية "كاليفورنيا" عام 1969، حيث يسعى ممثل تلفزيوني غير مشهور للقيام بـ حيلة لتحقيق الشهرة والنجاح في صناعة السينما خلال السنوات الأخيرة من العصر الذهبى فى هوليوود عام 1969 فى لوس أنجلوس.





ودارت أحداث فيلم Django Unchained حول جانجو الذى تم تحريره من العبودية على يد الدكتور كينج شولتز الذى أدى شخصيته الممثل كريستوفر والتز، صائد الجوائز، وعقد معه صفقه ليساعده فى العثور على بعض الفارين من العدالة، وفى المقابل يساعده والتز فى الوصول الى زوجته التى تعمل لدي "كليفين كندى" الثرى الذى يتاجر فى العبيد والذى يجسد شخصيته الممثل "ليوناردو دى كابيرو".