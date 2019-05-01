شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. كواليس ياسمين صبرى مع "حكايتى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت شركة "سينرجي" المنتجة لمسلسل "حكايتى"، الذى تخوض من خلاله النجمة الشابة ياسمين صبرى أولى بطولاتها المطلقة فى عالم الدراما التليفزيونية، بمشاركة من النجمة وفاء عامر، مجموعة من صور المسلسل التى تكشف عن بعض أحداث المسلسل، المقرر عرضه فى سباق رمضان المقبل، عبر قنوات ON وdmc وcbc.

تدور أحداث المسلسل حول "داليدا" الفتاة التي تدرس تصميم الأزياء ومن عائلة كبيرة، لكنها تعاني بقسوة من أسرتها، لتهرب منهم وتبدأ العمل كخياطة في ورشة صغيرة، بعد أن تيقنت من وجود خطة لقتلها، لكنها تتعرّض لأزمات أخرى، لا سيما بعدما أثبتت موهبتها في تصميم الأزياء.

المسلسل من تأليف محمد عبد المعطى، وإخراج أحمد سمير فرج، ومن بطولة ياسمين صبرى ووفاء عامر وأحمد بدير وإدوارد وأحمد حاتم وأحمد صلاح حسنى وإسلام جمال وجمال عبد الناصر وآخرون.