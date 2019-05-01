شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. يارا تهنئ الأقباط فى عيدهم بترنيمة "يا مريم البكر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأت الفنانة اللبنانية يارا، الإخوة الأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد، وغنت ترنيمة "يا مريم البكر" وذلك عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: شهر مريَمى مبارك على الجميع إن شاء الله".

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كانت يارا، قد احتفلت بفوز فريقها المفضل برشلونة الإسبانى فى المباراة الأخيرة أمام ليفانتى، وعبرت عن سعادتها، وذلك من خلال حسابها الرسمى عبر موقع تبادل الصور إنستجرام، ونشرت صورتها وهى تضع على كتفها علم الفريق وترفع آخر عاليًا، وعلقت قائلة: "لا جديد على برشلونة يحسم البطولة قبل أن تنتهى كالعادة.. إنه برشلونة يا سادة ".