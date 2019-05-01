شكرا لقرائتكم خبر عن "ليلتكم زى وشكم".. هكذا علق صلاح عبد الله عن مباراة ليفربول ضد برشلونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عفوية كبيرة يتمتع بها الفنان الكبير صلاح عبد الله، ظهرت بشكل واضح عبر حساباته الخاصة بمواقع "السوشيال ميديا"، فخفة الدم التى يتمتع بها، انتقلت تلقائيا إلى كل ما يكتبه عبر حساباته الخاصة، وأيضا فى حوارته مع النجوم زملاءه و"قفشاته" وصور تتعلق بمشاهد كوميدية قدمها من قبل فى السينما، وحتى مقاطع الفيديو التى يظهر فيها وينشرها على حساباته الخاصة.

وبسبب هذه العفوية والتلقائية وخفة الدم، زاد بشكل ملحوظ متابعى صلاح عبد الله على فيس بوك وتويتر، لا سيما الأخير، الذى أصبح عبد الله يجيد التعامل معه إلى حد كبير.

كما تغلب "زملكاوية" عم صلاح على أغلب ما يقوم بنشره، حيث يؤازر دائما، الفريق الأبيض، سواء فى المكسب أو الخسارة، كما عٌرف بروحه الرياضة، بخلاف مؤازرته الشديدة للنجم المصرى محمد صلاح نجم ليفربول الانجليزى .

صلاح عبد الله نشر فيديو "خفيف الظل" لم يتعد الـ 30 ثانية، غنى فيه قائلا "ولأنى بحبكم من قلبى بقولكم .. ليلتكم يا حبايبي زي وشكم ... لا لا مش مضمونة ديه .. ليلتكم يا حبيب زي قلبكم ... لا خطر شوية .. ليلتكم حلوة ان شاء الله"

وبعدها علق على الفيديو قائلا "صلاح : فيه إيه ياصاصا .. صاصا : بهزر مع حبايبى ياعم صلاح .. كل سنة وإنتوا دايماً حبايبى"

Advertisements



صلاح عبد الله فى الفيديو

وربط المتابعون بين الفيديو والأغنية، وبين المباراة الحاسمة بين فريقى برشلونة الأسبانى وليفربول الانجليزى مساء اليوم فى ذهاب قبل نهائى دورى أبطال أوروبا، حيث سيلعب محمد صلاح مع فريق ضد ميسى ورفاقه، ليواصل ليفربول انجازاته بالوصول للنهائى للمرة الثانية على التوالى .



صلاح عبد الله

يذكر أن النجم الكبير صلاح عبد الله يشارك فى المارثون الرمضانى المقبل، بمسلسل "هوجان"، مع النجم محمد عادل امام، تأليف محمد صلاح العزب، إخراج شيرين عادل، إنتاج شركة سنيرجى، بطولة كريم محمود عبد العزيز، عبير صبرى، صلاح عبد الله، رياض الخولى، أوس أوس، ميرنا نور الدين، عارفة عبد الرسول، أسماء أبو اليزيد وهاجر أحمد، ويجسد صلاح عبدالله ضمن أحداث العمل شخصية "بهلول الحمش"، الذى يرعى تربية الفنان محمد إمام منذ الصغر ويسعى بطريقة غير مباشرة لاستغلاله فى عدة أنشطة مختلفة، مع ملاحظته للقوة الخارقة التى يتميز بها إمام أطلق عليه اسم هوجان.