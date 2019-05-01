مالوما يتيح الطلب على ألبوم “11:11” وهذا موعد طرحه

متابعة بتجـــــــــــرد: أتاح النجم الكولومي العالمي مالوما الطلب على ألبومه الجديد “11:11” عبر المتاجر الرقمية استعدادًا لطرحه رسميًا خلال الأيام المقبلة.

وأعلن مالوما أن الألبوم سيتم إطلاقه رسميًا يوم 17 أيار/مايو المقبل، كما وكشف عبر صفحاته على مواقع التواصل الإجتماعي عن صورة الغلاف الرسمية الخاصة بالعمل.

ويتضمن الألبوم 16 أغنية من بينها أغنيات طرحها على طريقة السينغل في الفترة الماضية ومنها الأغاني الديو التي شاركه فيها النجوم مادونا، مارادونا، ريكي مارتن وغيرهم.

ويعتبر مالوما من أشهر الفنانين العالميين على الإطلاق حيث يتمتّع بشعبية جارفة في مختلف أنحاء الأرض وهو ما يظهر بوضوح في حفلاته التي تستقطب الملايين يوميًا.

نفيد بالذكر أن مالوما فاز مؤخرًا بمعظم الإستفتاءات الجماهيرية التي تم ترشيحه فيها متفوقًا على عدد كبير من الفنانين الذين سبقوه إلى عالم الإحتراف، كما وحصل على جائزة “أفضل ألبوم غنائي لاتيني” ضمن مهرجان Latin GRAMMY Awards 2018 لهذا العام.