خاص- نادين ن. نجيم ملكة على عرش “العفوية والذكاء”.. وهذا ما كشفته عن “خمسة ونص”

قبل بداية شهر رمضان المبارك، وانطلاق عرض المسلسل الدرامي “خمسة ونص”، أطلت بطلة العمل نادين نسيب نجيم ضمن برنامج “منا وجر” مع الاعلامي بيار رباط في حلقته النهائية لهذا الموسم.

الفتاة التي كانت تطمح لأن تصبح جراحة تجميل، نالت لقب ملكة جمال لبنان لعام 2004، وباتت اليوم ممثلة محترفة ومحبوبة، فكانت ملكة الحلقة ليلة أمس، ان لناحية الشكل أو المضمون. فقد أطلت بفستان مميز أنيق من تصميم زهير مراد ، يتناسب مع أجواء الحلقة، إلى جانب تسريحة شعرها والمكياج الراقي والملفت.

بداية الفقرة كانت مختلفة عما اعتدنا عليه في سائر حلقات البرنامج، اذ دخلت نادين الى الاستيديو ولم يكن أي من اعضاء البرنامج في مكانهم باستثناء حبيب غبريل، وكانت الخطة أن تدخل نادين الى غرفة مظلمة وتتكهّن من فيها وتعرف الموجودين وترسلهم الى الاستديو، باعتبار أنها متابعة للبرنامج، وقد حلت ضيفة عليه في موسم سابق ومن البديهي أن تكون على معرفة بأعضاء الفريق، فكانت الفقرة ممتعة و”مهضومة”.

وبعدها انطلقت الحلقة النارية، حيث كانت مليئة بأجواء الضحك والتسلية والمرح وكان من الطبيعي أن تُسأل عن مسلسلها “خمسة ونص”، وعما اذا انت تتوقع نسبة مشاهدة عالية، قالت نادين انها لا تفكر بهذا الامر، انما كل ما يهمها هو ان يحصد العمل النجاح وينال اعجاب المشاهدين.

“نجمة رمضان”، كما لقبوها، قالت انها تحضر مفاجأة في “خمسة ونص”، وهذا ما عودتنا عليه في كل اعمالها، مشيرة الى ان الدور مختلف كليا عما قدمته سابقا، رغم أن البعض قد يعتبر ان القصة قد تكون مشابهة لقصة “تشيلو” او “لو”، وفقا لما يشاهدونه في الاعلان الترويجي للمسلسل، وكون الابطال هم امرأة ورجلين، الا ان نادين اكدت ان القصة لا تتضمن صراعا بين رجلين على امرأة كما ورد في الاعمال السابقة، بل الفكرة هذه المرة أعمق من ذلك.

Advertisements

وقد أعطت نجيم الجمهور لمحة عن المسلسل، اذ قالت انها تجسد دور طبيبة امراض سرطانية، تواجه خلال عملها عدداً من المشاكل، لتتعرف بعد ذلك على شخص تعيش معه قصة حب ويصلان الى الزواج، رغم انها كانت قد ألغت فكرة الحب من حياتها.

وبعد الزواج، تواجه بعض الوقائع والاحداث التي تصدمها، فتعيش صراعاً ما بين السلطة والحب، وتحاول التأقلم مع اجواء لا تشبهها، بعكس معتقداتها ومبادئها، لتتوالى الاحداث وتجعلها تعيش قصة حب جديدة.

أسئلة عديدة طرحت على نادين نجيم خلال الحلقة، منها ما تحفظت في الاجبة عنها، وأخرى كانت صريحة وواضحة في أجوبتها. فلدى سؤالها عن الممثل التي تشعر أن هناك chemistry بينهما، قصي خولي أم معتصم النهار، اشارت الى انه مع خبرتها وكل هذه السنين من العمل في مجال التمثيل، يصبح هدف الممثل تقديم عمل ناجح مهما كانت الاسباب والظروف، لذا مع الممثلين هي تقدم عملا رائعا ومميزا. أما في ما يتعلق بإذا ما كان الممثلون السوريون قد ألغوا دور الممثلين اللبنانيين، وجّهت نادين تحية لجميع الممثلين، وتمسكت بهويتها اللبنانية ودعمها للممثلين اللبنانيين.

كما أطل المنتج صادق الصبّاح عبر شاشة كبيرة حيث أكد ان الشركة تتضمن اقساماً كثيرة وهناك مدراء يعملون على مشاريع عدة لذا من الطبيعي ان تنتج الشركة عدة أعمال. ولفت ان نادين نجيم نجمة رمضان ونجمة شركة الصبّاح.

كما طلبت نادين من الصبّاح ان يصفها بثلاث كلمات، فأشار الى ان علاقته بنادين من عمر ابنتها “هافن” وهي تتحلى بالجمال الراقي والحماس المستمر وهي عاطفية ولها مكانة خاصة بشركة صبّاح وعلى مستوى العائلة ايضاً فهي ايقونة موجودة في هذه المؤسسة. وشدد الى ان الشركة في بحث دائم لتقديم عملاً مميزاً لها.