مواجهة جديدة بين حلا الترك ودنيا بطمة

يبدو ان الخلاف السابق بين الفنانتين دنيا بطمة وحلا الترك لا يزال مستمراً وبشكل كبير، ليس فقط في الخلافات العائلية وابتعاد الاخيرة عن والدها المنتج محمد الترك انما وصل الى جمهورهما.

وفي التفاصيل، احتفلت اخيراً الفنانة المغربية مع جمهورها بوصول عدد متابعيها على تطبيق انستغرام الى 4 ملايين، وبالتالي نجحت في الانتصار على الترك التي تمتلك 3.8 مليون متابع، الامر الذي اعتبره محبيها وكأنه تحد لتغطي الرقم الاول.

بدورها، احتفلت بطمة من خلال نشر مجموعة من الصور الطريفة وهي تلبس تاج بلاستيكي مكتوب عليه "4 مليون" مع لوغو انستغرام، واعربت عن فرحتها الكبيرة بهذا الانجاز، لا سيما ان متابعيها حقيقيين بحسب تعبيرها.ووسط هذه الضجة الحاصلة بسبب تلك الصورة، كانت حلا قد نجحت من الانتهاء من حلقات برنامجها الواقعي الذي نال اعجاب عدد كبير من محبيها. اضافة الى اطلاق مستحضرات خاصة تحمل اسمها.

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