المطرب الشعبي محمود الليثي يكشف سراً غريباً وراء شهرته

استضاف الفنان أشرف عبد الباقي في برنامجه "قهوة أشرف" المذاع على قناة "الحياة" المطرب الشعبي محمود الليثي، الذي كشف كيف اشتهر في الوسط الفني.

وأكد أن جلوسه على المقاهي كان أحد أسباب شهرته الفنية، مضيفاً: "بداياتي في الغناء كانت في أحد المقاهي بصحبة معلمين المنطقة وكانوا يعزمونني على شاي باللبن».

وأضاف: "بدأت الغناء على المقاهي وكنت أبلغ من العمر 12 عاماً، وأول غناء لي بعيداً عن المقهى، كان في أحد الأفراح، والناس طلبوا مني الغناء".

وأوضح: "خفت جداً، وعندما أمسكت الميكرفون راح صوتي وريقي نشف، ثم بدأت في غناء موال وتبعته بأغنية الرضا والنور وكانت أول أغنية أغنيها، وأُعجب المعازيم بما قدمته وطلبوا مني غناء أغنية أخرى".

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