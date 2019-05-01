أحمد سعد يفتح النار على ريم البارودي وسمية الخشاب

بمجرد إذاعة البرومو الخاص ببرنامج "شيخ الحارة" الموسم الثالث حتى أحدث الفنان أحمد سعد ضجة بتصريحه الناري، الذي عرض، والذي اعتبره الكثيرون رسالة واضحة لزوجتيه السابقتين ريم البارودي وسمية الخشاب.

أحمد سعد ظهر في برومو برنامج "شيخ الحارة" وهو يبدي رأيه في الزوجة التي تفشى أسرار حياتها الزوجية للعلن بعد انتهاء زيجتها، وقال: "الست اللي تتجوز راجل ولو يوم واحد وتطلع تتكلم عليه تبقى مش تمام".

وعلى الفور ربط البعض بين تصريح سعد وعلاقته المضطربة مع زوجتيه السابقتين ريم البارودي وسمية الخشاب، فالاثنتان خرجتا بمجموعة تصريحات علنية فور طلاقهما منه.

ويبدو أن الضجة الكبيرة التي أحدثها تصريح سعد الناري، دفعه لتوضيح موقفه، حيث أكد أن حديثه واضح للجميع فهو تحدث عن أي سيدة تتحدث عن زوجها السابق ولم يذكر أي أسماء.

وأضاف: "الناس عارفة إن ريم وسمية طلعوا اتكلموا عليا عشان كده ربطوا الحوار ببعضه".

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ومن المعروف أن علاقة أحمد سعد متوترة للغاية مع زوجتيه السابقتين ريم البارودي وسمية الخشاب، فالأولى خرجت بتصريحات نارية عدة ضده كشفت من خلالها عن سوء معاملته لها خلال فترة الزواج، وكيف أنها ساندته في حياته وتخلى عنها في النهاية.

أما سمية الخشاب فكشفت عن أسرار عدة تخص حياتها مع طليقها وتعديها عليها بالضرب.

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