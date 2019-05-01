شكرا لقرائتكم خبر عن مى عز الدين تنتهى من تسجيل أغنية تتر "البرنسيسة بيسة" بصوتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت النجمة مي عز الدين من تسجيل تتر أغنية مسلسلها "البرنسيسة بيسة" أول أمس حيث تواجدت داخل أحد الاستديوهات لساعات طويلة صاحبها فيها عدداً من فريق عمل المسلسل على رأسهم محمد أنور.

"البرنسيسة بيسة" تأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر ومن إخراج أكرم فريد وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة مى عزالدين، محمد أنور، بوسى، أمير المصرى، سليمان عيد، وايمان السيد، حجاج عبدالعظيم، وحسام داغر، وسامى مغاورى، وضياء الميرغنى كما يشارك فيه أوس أوس وأحمد فتحى كضيوف شرف.

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وما أن تم طرح البرومو الرسمي له مؤخراً حتي تصدر المسلسل قائمة ترند يوتيوب، حيث احتل المركز الثانى فى قائمة "المحتوى الرائج"، كما اقترب من وصول مشاهداته إلى المليون الأول، وذلك بعد طرحه من قبل شركة سينرجى على قناتها الرسمية بموقع "يوتيوب".