شكرا لقرائتكم خبر عن ماجد المصرى يدعم زوجته رانيا أبو النصر بعد أول تصميم أزياء لها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بارك الفنان ماجد المصرى، لزوجته رانيا أبو النصر، بعد أول موديل من تصميمها، ونشر صورة الموديل عبر حسابه الشخصى على إنستجرام وعلق: "مبروك.. ألف مبروك أول موديل من تصميم زوجتى المبدعة (رانيا أبو النصر) مبروك يا روح قلبى".





من ناحية أخرى، يواصل النجم ماجد المصرى تصوير مشاهده فى مسلسل "زلزال"، للنجم محمد رمضان المقرر أن ينافس به فى موسم دراما رمضان المقبل، حيث يظهر لأول مرة بشخصية فلاح من عائلة كبيرة ولديه العديد من مزارع الفاكهة وأموال كثيرة ولكنه بخيل ويظهر بشكل كوميدى فى بعض الحلقات.

مسسل "زلزال" تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج إبراهيم فخر، وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة محمد رمضان وحلا شيحة وماجد المصرى ونسرين أمين ومنى عبد الغنى وهنادى مهنى وحسام داغر ومصطفى منصور ويوسف عثمان وسلوى عثمان وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداثه فى إطار شعبى.