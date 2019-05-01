شكرا لقرائتكم خبر عن النايت كينج يتحدث عن علاقته بآريا ستارك ومشهد قتله فى GOT .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعترف الممثل فلاديمير فورديك صاحب شخصية "النايت كينج" فى مسلسل Game Of Thrones، أن مشهد تصوير المعركة الكبرى التى شهدتها الحلقة الثالثة من الموسم الثامن والأخير، التى عرضت الاثنين الماضى، كان من أصعب المشاهد التى تم تصويرها فى تاريخ السلسلة.

وفى تصريحاته لصحيفة الديلي ميل البريطانية، أكد فورديك أن أصعب مشهد تم تصويره على مدار المعركة هو لحظة انقضاض "مايسي ويليامز" عليه لقتله فى نهاية الحلقة، قائلاً "لقد كان صعباً للغاية ولم يكن سهلاً".

وأوضح النايت كينج فى تصريحاته للصحيفة، أن معظم الأيام كانت ممطره للغاية ، وشهدت انقلابات جوية شديدة فكان تصوير بعض المشاهد يعد مستحيلاً، مضيفاً أن مشهد قتله استغرق أكثر من 15 مرة للوصول للقطة المناسبة التى يحتاجها المخرج.

وقال فورديك "كانت آريا معلقة على سلك طويل وتقفز من خلاله للانقضاض على النايت كينج، وكان يتوجب ثبات كبير جداً من أجل تثبيتها لثوانى قبل أن تنهى ما بدأته وتقتله بالخنجر فى النهاية، وفى أحد المرات تم قطع السلك أثناء قفزها".

وأضاف النايت كينج "كان الأمر صعباً للغاية، نحن أصدقاء جيدون فى الحقيقة، ونعرف بعضنا البعض منذ فترة طويلة، ولم يكن سهلاً امساكها بتلك الطريقة، والتظاهر بإيذائها، حتى نجحنا فى الانتهاء من المشهد بالشكل الصحيح"، متابعاً " أن لحظة تثبيتها كان يجب أن تتم بالشكل الصحيح خوفاً من إمساكها بشكل غير صحيح وتعرضها للإصابة".

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فورديك صاحب الـ 48 عاماً، انتهى ظهوره رسمياً فى الحلقة السابقة من الموسم بعد مشاركة لأكثر من ثلاثة مواسم ضمن فريق العمل، بعد أن استلم الدور من الممثل الويلزى ريتشارد براك فى الموسم الخامس، ولم يكن ذلك الدور هو الأول له، فظهر قبل ذلك فى فيلم Thor: The Dark World.

وانتهت الحلقة الثالثة من الموسم الثامن، بقتل ملك الليل على يد "آريا ستارك"، التى انقذت العالم من على حافه الهاوية فى نهاية الحلقة قبل قتله لشقيقها "بران ستارك"، وإزالة ذاكرة الأحياء بقتله.

مسلسل Game Of Thrones بدأ عرضه فى عام 2011، ويعد من أشهر مسلسلات الخيال العلمى الدرامية، وحقق نجاحًا كبيرًا منذ بداية عرضه على شبكة "HBO" الأمريكية، كما حصل على العديد من الجوائز، وهو يروى قصة ملحمية بين 7 ممالك تتصارع على العرش، وهو مقتبس عن السلسلة الروائية "أغنية الجليد والنار" للكاتب جورج أر أر مارتن، ويشارك فى بطولته عدد كبير من النجوم أبرزهم، إميليا كلارك، كيت هارينجتون، لينا هيدى، نيكولاج كوستير والدوا، بيتر دانكلينج، صوفى ترنر، مايسى ويليامز.