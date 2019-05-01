شكرا لقرائتكم خبر عن بعد انضمامه لفيلم Fast & Furious 9 .. تعرف على دور جون سينا فى الجزء الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يترقب عشاق السلسلة الشهيرة Fast & Furious ، عرض الفيلم الجديد المشتق من السلسلة والذى يأتى بعنوان Hobbs & Shaw يوم 2 أغسطس المقبل، بطولة الممثل دواين جونسون، وجايسون ستاثام.

وفجر القائمون على السلسلة، مفاجأة جديدة بإنضمام الممثل جون سينا، ضمن فريق عمل الجزء الجديد Fast & Furious 9، المقرر طرحه العام المقبل فى دور العرض العالمية.

ويأتي انضمام سينا لفريق عمل فيلم Fast & Furious 9، بعد تأكد غياب الممثل دواين جونسون والممثل حايسون ستاثام، عن الجزء الجديد لانشغالهم بتصوير فيلمها القادم فى الصيف المقبل.



جون سينا وفان ديزل

ومن المرجح أن يجسد "سينا" دور المحقق "بابلو" الشخصية الرئيسية المقابلة لفان ديزل فى الجزء الجديد بدلاً من جونسون "الصخرة"، والذى سيتم اطلاق النار عليه ضمن الأحداث القادمة وسيسعى فى الانتقام فيما بعد من تورينو وأصدقائه، قائلاً "متحمس جداً للانضمام الى المجزرة الجديدة التى سيبدأها تورينو فى الاحداث".

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وتدور احداث الفيلم المشتق من السلسلة Hobbs & Shaw حول لولام لوك هوبز، والمنبوذ ديكارد شو الذين يشكلون تحالفًا غير متوقع ويخوضون العديد من المغامرات بعد تعزيز شو من الناحية الجينية لمستقبل البشرية.

وشارك سينا مؤخراً فى بطولة فيلم الشخصية الشهيرة "بامبل بى" التى ظهرت فى سلسلة أفلام Transformers الشهيرة، مع كلاً من هيلي ستاينفيلد، وأنجيلا باسيت، وجاستن ثيرو، وباميلا أدلون، ومارسيلا براجيو،وكينيث تشوي، وجون أورتيزل، وبيتر كولين.

ودارت أحداث الفيلم فى عام 1987 حيث يجد "بامبل بى" ملجأ فى ساحة خردة فى بلدة شاطئية صغيرة فى كاليفورنيا، ولكن تشارلى التى على أعتاب 18 عاما وتحاول العثور على مكان لها فى العالم، تكتشف بومبليبى، ولكنه محطم ويوجد عليه لكثير من الغبار، ولكنها تقوم بتصليحه، لتكتشف أنه ليس سيارة فولكس فاجن صفراء عادية.

وحقق الجزء الأخير من سلسلة Fast & Furious حصيلة إيرادات وصلت إلى مليار و238 مليون دولار أمريكى حول العالم.

ومن المقرر أن ينتهى تصوير مشاهد سينا مع نهاية العام الجارى، على أن يطرح الجزء الجديد عام 2020 بحسب ما صرح القائمون على الفيلم مسبقاً، ومن المرجح أن يتم تصوير بعض مشاهد الجزء الجديد فى قارة أفريقيا بحسب ما كشف "ديزل" من قبل.