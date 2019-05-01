شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم الفن يوجهون رسائل للعمال فى عيدهم.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص عدد من نجوم الفن على الاحتفال بعيد العمال، الذى يأتى كل عام فى الأول من مايو، موجهين لكل عامل رسالة دعم لكفاحهم و نضالهم يوميا.

وكتبت هالة صدقى، قائلة: " كل سنة وعمال مصر بخير عمال مصر ابطال المشهد الحالى فى مصر من كم الإنجازات والمشاريع اللي بتم في وقت قياسي ألف تحيه وتقدير لهم".



هالة صدقى

كما وجهت الفنانة نانسى عجرم، تحية لجميع العمال فى عيدهم، قائلة : "تحية لكل عامل وعاملة في هذا العالم، تحية لكل من يناضل ويكافح يوميا من أجل كرامته ولقمة عيشه".

Advertisements



نانسى عجرم

و قال الفنان محمد عساف، " لكل عامل و لكل كادح في كل مكان الله يعطيكم الصحة و العافية كل يوم و كل ثانية، دمتم ذخرًا لأوطانكم فى الوطن لا يرتقي و لا يبنى إلا بسواعد و عقول وجهود أبنائها وبناتها"



محمد عساف

وغردت الفنانة ديانا كرزون، قائلة: عمال الوطن، بناة الوطن تحية احترام وتقدير وإكبار لهم جميعاً قطف الثمر بعد الجهد راحة وراحة الحلال سعادة".