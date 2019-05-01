غدًا.. محمد الشرنوبي ضيف "حكايات لطيفة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

يحل الفنان محمد الشرنوبي ضيفًا مع الفنانة لطيفة في برنامجها "حكايات لطيفة"، الخميس المقبل 2 مايو، الذي يعرض على شاشة "DMC".

ونشرت الفنانة لطيفة صورة تجمعها بالفنان محمد الشرنوبي، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام" وعلقت: "بكرة حلقة مميزة فيها مفاجئات وتفاصيل جديدة عن النجم الشاب محمد الشرنوبي، تابعونا عشان تعرفوا حكايات جديدة".

برنامج "حكايات لطيفة" يذاع على شاشة دي إم سي، في التاسعة مساء الخميس من كل أسبوع، وتستضيف المطربة التونسية لطيفة، عدد من نجوم الغناء العربي.