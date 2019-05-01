"السبكي يطرح "حبناهم" من فيلم عيد الفطر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-الخليج 365: طرح المنتج أحمد السبكي، أغنية "حبناهم" للمطربة بوسي عبر قناته الرسمية على موقع يوتيوب، وخي أغنية فيلم "انت حبيبي وبس"، المقرر طرحه في عيد الفطر "حبناهم"، ألحان محمود الليثي، كلمات ملاك عادل، توزيع باسم منير. "انت حبيبي وبس" إخراج أحمد البدري، ويشارك في بطولته هالة فاخر، وبوسي، ومحمد محمود، ونيرمين ماهر، وأحمد حلاوة، والليثي، وإيمان السيد.

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