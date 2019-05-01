أحمد صيام يوضح حقيقة إصابته بالسرطان

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
نفى الفنان أحمد صيام، عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك، إصابته بمرض السرطان.
وعلق: "منذ الأمس، والاتصالات التليفونية لم تنقطع بسبب خبر سخيف تناقلته بعض المواقع عن إصابتي بمرض خبيث، وأنا الحمد لله في أتم صحة، ولا أعاني من أي أمراض، وأمارس عملي يوميا للحاق بالعرض في الشهر الكريم".
وتابع: "الحقيقة أنني لا أجد سببا منطقيا لهذه الشائعات، ولا أعرف الغرض منها، ولن أواجهها إلا بحسبي الله ونعم الوكيل، وأشكر كل من اتصل للإطمئنان علي، وكل عام وأنتم بخير".
واختتم حديثه قائلا: "أقسم بالله أني لا أخشى المرض أو حتى الموت، فكله من عند الله، ولكن لدينا أسر وأبناء نخشى عليهم من القلق والتوتر فراعوا ربكم فيما تكتبون".
وكانت عدد من المواقع قد تناولت، خبر إصابة الفنان الكبير أحمد صيام بالسرطان، وهو ما أثار غضبه، ليكذب الخبر عبر صفحته الرسمية.
من ناحية أخرى، يشارك أحمد صيام في المسلسل الرمضاني الجديد "زلزال" بطولة محمد رمضان، حلا شيحة، ماجد المصري، ومن تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج إبراهيم فخر.
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