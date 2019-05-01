خاص| أبو الليف: "انتهيت من تسجيل "قلبي مؤمن""

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:
انتهى المطرب نادر أبوالليف، أمس الثلاثاء، من تسجيل دعاء ديني جديد بعنوان "قلبي مؤمن" سيتم طرحه في رمضان على عدد من المحطات الإذاعية.
وأضاف "أبو الليف" في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أنه كان حريصًا على التواجد في شهر رمضان من خلال الأدعية الدينية، لافتًا إلى أنه أثناء تسجيل الدعاء بكى أكثر من مرة لتأثره الشديد بما يتضمنه من كلمات صادقة.
"قلبي مؤمن" كلمات الشاعر السيد علي، وألحان الشاذلي، وتوزيع تركي، وتم تسجيل الدعاء داخل استوديوهات طرب.
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