كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "حضن الشوك" على روتانا خليجية في رمضان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت مجموعة قنوات روتانا، عن عرض الموسم الثامن من المسلسل الكويتي "حضن الشوك"، عبر قناة روتانا خليجية في شهر رمضان المقبل.

ونشرت الصفحة الرسمية لروتانا على موقع الصور "إنستجرام" بوستر المسلسل، وكتبت: "قريباً في رمضان موعدنا مع مسلسل حضن الشوك مع باقة من ألمع نجوم الخليج تشاهدونه على خليجية عيشوا معنا رمضان".

"حضن الشوك" ﺇﺧﺮاﺝ: حمد البدري، وﺗﺄﻟﻴﻒ: عبدالله السعيد، ويشارك في بطولته كل من: إبراهيم الحربي، وإلهام الفضالة، وليلى عبدالله، ومحمد العلوي، وخالد البريكي، وعبير أحمد.