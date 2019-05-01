كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إيمي سالم: طلقة حظ بداية صداقة بيني وبين مصطفى خاطر (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تشارك الفنانة إيمي سالم، في بطولة مسلسل "طلقة حظ" رمضان المقبل مع النجم مصطفي خاطر، والذي تظهر به بشخصية نرمين ، وأكدت إيمي سالم إنها سعيدة بالمشاركة في هذا العمل الكبيرة والذي تتوقع له النجاح لوجود تركيبة من العاملين به الذين عملوا بجهد كبير حتى يخرج العمل بشكل جيد.

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وقالت إيمي أنه التعاون الأول مع الفنان مصطفي خاطر والتي تعتبر من حسن حظها انها تعرفت عليه من خلال هذا العمل فأصبح صديق مقرب واخ عزيز عليها ، وقالت إيمي أن كواليس العمل بين جميع الفنانين كانت فوق الممتازة والعمل سوف يعرض علي العديد من القنوات في رمضان وهو الأمر الذي أكدت نجاحه للمنتج الكبير تامر مرسي وعبرت عن معزتها الكبيرة له حتى يخرج المسلسل بهذا الشكل .

مسلسل "طلقة حظ" تأليف إيهاب بليبل، وإخراج أحمد خالد أمين، وإنتاج شركة "سينرجى"، وبطولة مصطفى خاطر، ايمي سالم ، أيتن عامر، هبة مجدى، محمد أنور، خالد أنور، ميرنا نور الدين،أحمد ماهر، إنعام سالوسة، محمود حافظ وحسنى شتا ومحمود فارس.