كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الموسم الثامن من "شباب البومب" عبر روتانا خليجية في رمضان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت مجموعة قنوات روتانا عن عرض الموسم الثامن من المسلسل الكوميدي "شباب البومب"، عبر قناة روتانا خليجية في شهر رمضان المقبل.

ونشرت الصفحة الرسمية لروتانا على موقع الصور "إنستجرام" بوستر المسلسل، وكتبت: "جرعة كوميدية مكتبة تنتظركم على شاشة خليجية في رمضان انتظرونا مع المسلسل الأكثر مشاهدة الموسم الثامن من مسلسلكم شباب البومب".

"شباب البومب" من إخراج سمير عارف، وتأليف ورشة تضم كل من محمد الفهادي، وعبد الله الوليدي، وحاتم الخضير، ونواف المهنا، وفهد الأسطا، وأحمد الزهراني، ويشارك في بطولته كل من فيصل العيسى، وعبد العزيز الفريحي، ومحمد الدوسري، ومهند الجميلي، وسلمان المقيطيب.