كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حياة الفهد في "حدود الشر" على روتانا برمضان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت مجموعة قنوات روتانا، عن عرض المسلسل الكويتي "حدود الشر"، عبر قناة روتانا خليجية في شهر رمضان المقبل.

ونشرت الصفحة الرسمية لروتانا على موقع الصور "إنستجرام" بوستر المسلسل، وكتبت: "انتظرونا في رمضان مع الفنانة القديرة حياة الفهد وباقة من ألمع النجوم في مسلسل حدود الشر على خليجية.

"حدود الشر" من إنتاج المجموعة الفنية، تأليف وسيناريو وحوار محمد النشمي وإخراج أحمد دعيبس، ويشارك في بطولته كل من حياة الفهد، وأحمد الجسمي، وانتصار الشراح.