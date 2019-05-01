كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عباس النوري يغلق "باب الحارة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن النجم السوري عباس النوري، أن مسلسل ”باب الحارة“ انتهى بالنسبة إليه كممثل ومشارك في العمل.

وقال في منشور كتبه على صفحته الرسمية في ”فيسبوك“ ردًا على العديد من تساؤلات جمهوره أن مسلسل ”باب الحارة“ إنه لن يشارك في الجزء العاشر من العمل الذي سيعرض في شهر رمضان المبارك، ويخرجه محمد زهير رجب وتنتجه شركة قبنض للكاتب مروان قاووق، لينهي بذلك التساؤلات الكثيرة حول إمكانية عودته. متمنيًا التوفيق لأبطال الجزء العاشر.

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وكان النوري قد قدم عبر مسلسل ”باب الحارة“ شخصية ”أبو عصام“ العطار الشهير الذي تلاحقه الأحداث والظروف المختلفة والقاسية عبر أجزاء العمل.

من جانب آخر، يطلّ النوري في رمضان المقبل عبر مسلسل ”ترجمان الأشواق“ تأليف بشار عباس وإخراج محمد عبد العزيز، وإنتاج المؤسسة العامة للإنتاج التلفزيوني والإذاعي، والذي تم تصويره قبل عامين، وتأجّل عرضه لأسباب تتعلق بالرقابة وطلب تعديلات على بعض المشاهد.

ويؤدي الفنان السوري فيه شخصية ”نجيب“ وهو سجين سياسي يهاجر خارج سوريا أعوامًا طويلة، قبل أن يعود إليها في ظل الحرب باحثًا عن ابنته المخطوفة، وليلتقي صديقَيه اللذين يحمل كل منهما توجهًا مختلفًا.