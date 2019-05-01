سمير صبري ينجو من الموت في حادث سير.. ويكشف تفاصيل حالته الصحية

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

نجا الفنان المصري سمير صبري من الموت بعد تعرضه لحادث سير خطير، كاد أن يودي بحياته.

الفنان المصري كشف تفاصيل ما حدث، بقوله إنه كان جالسًا داخل سيارته في إحدى الإشارات فاصطدمت بسيارته سيارة من الخلف بسرعة كبيرة دفعت سيارته للاصطدام بسيارة أخرى من الأمام.

وأضاف: “لولا ستر ربنا كانت العربية اتقلبت”، مشيرا إلى أنه أصيب ببعض الكدمات في مناطق متفرقة من جسده وبالأخص في قدمه التي أجري بها عملية جراحية منذ فترة.

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الفنان المصري أضاف، في تصريحات صحفية، أنه أجرى بعض الإسعافات الأولية، ثم توجه مباشرةً إلى منزله.

يذكر أن الفنان المصري سمير صبري يشارك في فيلم “محمد حسين” بطولة الفنان محمد سعد، والفنانة مي سليم، والفنان بيومي فؤاد، والفنانة فريال يوسف.

ويجسد صبري خلال الفيلم دور فنان عاش في الخارج أكثر من 30 عامًا وعندما عاد لمصر وجد المجتمع والسلوك تغير تمامًا للأسوأ وهو الأمر الذي جعله ينوي السفر مرة أخرى ولكن في اللحظات الأخيرة يقرر البقاء لتغيير المجتمع للأفضل.