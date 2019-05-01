السلاحف مصدر إلهامه الأول.. جورج مارتن يصدم عشاق ”صراع العروش”

متابعة بتجـــــــــــرد: قبل أن يبدأ “جورج آر آر مارتن” مقابلته مع البرنامج الحواري “ذا ليت شو ويذ ستيفن كولبرت”، أعطاه أوامر صارمة بعدم الحديث عن رواية “رياح الشتاء” من سلسلة روايات “أغنية النار والجليد”، كان ذلك قبل أن يظهر الموسم الثامن من سلسلة الدراما التلفزيونية الأكثر شعبية في التاريخ “صراع العروش” المستوحى من الروايات إلى النور.

“مارتن” هو واحد من الروائيين الأكثر شهرة في العالم، بعد كتابته الروايات المقتبس منها “صراع العروش” عام 2011، لتستمر نحو 9 سنوات في العرض، ويؤثر تأثيرًا شديدًا في متابعيه، فإذا تقابل كوري وإنكليزي وعربي ولاتيني وقال أحدهم “ڤالار مورجوليس”، سيرد عليه الآخرون بـ”ڤالار دوهايريس”، دون أن يعلموا لغات بعضهم، والمثير أن لا أحد يعرف معنى هاتين الكلمتين اللذين ابتدعهما القائمون على المسلسل في سياق أحداثه.

ترجع المقابلة مع “ستيفن” إلى نوفمبر 2018، وقبل أن يصل “مارتن” إلى هذا العام، كان يظن أنه سيكتفي بالنصف الأول فقط من الأحداث الذي يدور في إطار زمني مدته 300 عام وأراض إيغون، الملك الأول للممالك السبع، وجيهريس، وهنا يعترف أنه لم يخطط لكتابة كل ذلك من الأساس، بالتدريج توسع في إضافة بعض التواريخ تصاحبها عدد من الأحداث، وملأ أي ثغرات حول الملوك والمعارك، وصار الأمر أكثر إمتاعا ومرحا بإضافة تلك التفاصيل الصغيرة، لذلك أعتبرت الأجزاء الأولى فيما بعد عبارة عن تاريخ من ملوك تارغاريان.

دائما ما أحب “مارتن” أحداث التاريخ والحروب، على غرار “حرب الوردتين”، وهي حرب أهلية دارت معاركها على مدار 3 عقود، حول الأحق بكرسي العرش في إنجلترا بين أنصار كل من عائلة لانكاستر وعائلة يورك، وقال “مارتن”: “أنا لست مهتمًا بتحليل الاتجاهات الاجتماعية والاقتصادية أو التحولات الثقافية بقدر أحداث الحروب وجرائم القتل والمؤامرات والخيانة، كل ذلك كان موجودًا في حرب الوردتين، وهو ما حاولت محاكاته مع الـ تارغاريان”.

إذا كان يبهرك خيال “مارتن” الجامح في صياغة الأحداث، فعليك أن تعرف أنه كان هناك المزيد لكنه يظن نفسه كبيرا على إنتاج مزيد من الحبكات، حيث قال: “بين كل تلك الأحداث هناك روايات مدفونة، لو كنت أصغر بـ30 عاما لكان يمكنني بسهولة كتابة سلسلة عن رقصة التنانين، الحرب الأهلية في تارغارين، أو قصة غزو إيغان، كل واحد من أطفال الغابة الـ13 لديهم قصة يمكن أن تُحكى عنهم، الصعود، والسقوط، والانتصار، والوفاة، وهناك الكثير من المرح أثناء العيش في هذا العالم مرة أخرى”.

الطريقة التي تحدث بها “مارتن” عن كتابه “النار والدم”، تتناقض تمامًا مع حديثه عن الرواية “رياح الشتاء” المستوحى منها أحداث الموسم الثامن من المسلسل، وباعترافه نفسه قال: “كنت أكافح في كتابتها لسنوات، رياح الشتاء ليست مثل الأخريات، كل بطل له رواية مختلفة، كل منه يلقي ظله على الآخرين، من خصوم إلى حلفاء وعشاق، جمع هذا النسج معقد للغاية، صعب جدًا، على عكس النار والدم التي كانت بسيطة جدًا، وربما على أي حال لن تعجب الكثيرين”.

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قبل كل ذلك من تحديد العلاقة الغرامية بين الشقيقين “جيمي” و”سيرسي”، وركوب التنانين، والتآمر والاغتيالات، والأحداث الشنيعة التي تحدث بين كل حلقة وأخرى، من سلاسل التعذيب والحرق، كان المصدر الأول الذي ألهم الكاتب “جورج مارتن” وهو بيت السلاحف الأليفة في منزل.

لفت نظر “ستيفن” دبوس أرجواني لطيف علقه “مارتن” على بذلته، فأشاد بمظهره، وشكره “مارتن” قائلا: ” أنا أهوى السلاحف، حياتي المهنية في الكتابة بدأت مع السلاحف”.

وأضاف “مارتن”، أنه لم يكن مسموحًا له تربية الكلاب أو القطط، الشيء الوحيد الذي كان مسموحًا له هو تربية السلاحف الصغيرة، واشتراها من متجر “ليتل دايم” وكانت “مورلا” هي من ألهمته بالحكاية من أولها.

وتابع: “كان لدي لعبة على شكل قلعة، وكان بمقدوري أن أضع اثنين من السلاحف فيها، ولكن الشيء الغريب بشأن تلك السلاحف أنها كانت تموت بسرعة، ماذا يحدث؟ أضع الطعام، أقوم بل شيء على أكمل وجه، لم استطع اكتشاف السبب، إلى أن كانت الصدمة لي أنهم كانوا يتصارعون على عرش السلاحف، ومن سيأخذ ملك السلاحف، هذه كانت أول تخيلاتي، قلعة السلاحف التي تطورت لتصبح صراع العروش”.