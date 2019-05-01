كريستيانو رونالدو يشتري “السيارة السوداء” الأغلى في العالم

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متابعة بتجــــــــــــرد: اشترى لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو أغلى سيارة في العالم وهي “السيارة السوداء” أو La Voiture Noire من بوغاتي بسعر 18 مليون دولار أميركي.
وصمّمت بوغاتي هذه السيارة الفريدة من نوعها للاحتفال بمرور 110 سنة على تأسيس الشركة وتمّ عرض السيارة في معرض جنيف للسيارات.
وزُوّدت السيارة بمحرّك سعة 8 لترات يُنتج قوّة 1500 حصان، وتصل سرعة السيارة إلى 420 كيلومتراً في الساعة وقد تنتقل السرعة من صفر إلى 100 في غضون 2.4 ثوان.
وهذه ليست المرّة الأولى التي يشتري فيها لاعب فريق يوفنتوس الإيطالي سيارة من بوغاتي، ففي العام 2016 اشتري سيارة Veyron بقيمة 1.5 مليون دولار.
بالإضافة إلى سيارات البوغاتي، يملتك كريستيانو رونالدو سيارة فيراري F430، رولز رويس فانتوم، لامبورغيني Aventador، مازيراتي غران كابريو وبينتلي Continental GTC وغيرها من السيارات الفاخرة.
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