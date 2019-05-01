هل أنجبت ميغان ماركل؟.. مذيع شهير يثير فضول المتابعين

متابعة بتجـــــــــــرد: ادعى مقدم البرامج الإذاعية، كريس إيفانز، البالغ من العمر 53 عاما، اليوم على الهواء مباشرة، أن دوقة ساسكس ميغان ماركل وضعت طفلها بالفعل.

وقال “إيفانز”، لمستمعيه في البرنامج هذا الصباح: “إننا نجلس هنا ونفكر هل جاء المولود الجديد أم لا؟ أعتقد أنني أعرف شيئا”، فسألته مقدمة الأخبار راشيل هورن: “ماذا تعرف؟”، ليجيب: “لست متأكدًا مما أعرفه، لكنني أعتقد أنني أعرف شيئا ما”.

وطلبت منه المذيعة، أن يعطيها تلميحًا صغيرًا، ليقول: “حسنًا هناك أكثر من مجرد تلميح، ما هو التلميح الذي تريديه بخلاف حقيقة أنني أعتقد أنه قد يكون هناك طفل ملكي جديد موجود بالفعل؟”.

وسألت هورن: “متى؟ هل كانت ولادته الليلة الماضية؟ هل كانت هذا الصباح؟ هل كانت منتصف الليل؟ أحتاج إلى تفاصيل”، ليجيبها “إيفانز”: “لماذا؟”، لترد “هورن”: “لأنني بحاجة لمعرفة هذه الأشياء”.

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وكان الأمير هاري وزوجته ميغان، أكدا إعلانهما أخبار الولادة بمجرد أن يكون لديهما وقتًا للاحتفال معا كعائلة جديدة.

وأبلغت “ميغان” المهنئين، بأن تاريخ ولادتها في نهاية إبريل أو أوائل مايو، ولكن محبي العائلة الملكية مازالوا ينتظرون الأخبار.

يذكر أنه إذا ولد الطفل في الأول من مايو، فإنه سيحتفل بيوم ميلاده مع نجل الملكة فيكتوريا، آرثر، والممثلة جوانا لوملي، وسارة تشاتو ابنة الأميرة مارغريت، والممثل مات دي أنجيلو، أما إذا ولد في 2 مايو فسيحتفل مع الأميرة شارلوت.