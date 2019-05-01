حسين الجسمي “السفير المفوّض” لمؤسسة القلب الكبير في الشارقة‎

متابعة بتجــــــــــــرد: من يد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، منحت “مؤسسة القلب الكبير” المؤسسة الإنسانية العالمية المعنية بمساعدة اللاجئين في جميع أنحاء العالم، ومقرها إمارة الشارقة وترأسها قرينة حاكم الشارقة سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، النجم الإماراتي حسين الجسمي، مهام “السفير المفوّض لمؤسسة القلب الكبير”.

وجاء تعيين الجسمي سفيرًا مفوضًا لمؤسسة القلب الكبير خلال الإحتفالية الإنسانية التي عقدتها جائزة الشارقة الدولية لمناصرة ودعم اللاجئين في دورتها الثالثة، بحضور أهم الشخصيات البارزة في المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والمؤسسات الخيرية الإنسانية في الإمارات والعالم.

وأعرب الجسمي الذي تسلم درع التكليف من يد صاحب السمو حاكم الشارقة أمام الحضور الكبير، عن سعادته بهذا الحدث الإنساني البارز والكبير لمناصرة ودعم اللاجئين، أمّا عن تكليفه بهذا المنصب قائل: “تشريف وتكليف أفخر به”، وأضاف: “إنه لمن دواعي فخري وسروري اختياري لهذه المهمة النبيلة، ومنحي لقب السفير المفوض لمؤسسة القلب الكبير، لأساهم في التخفيف من معاناة المستضعفين والتعريف بقضاياهم وحكاياتهم شكراً القلب الكبير”.

وتحظى “جائزة الشارقة الدولية لمناصرة ودعم اللاجئين” برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وقرينته سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة مؤسسة القلب الكبير، المناصرة البارزة للأطفال اللاجئين لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.