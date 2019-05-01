بوراك أوزجفيت يخوض تدريبات قاسية.. والسبب "قيامة عثمان"!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - بدأ النجم التركي بوراك أوزجفيت التحضير من أجل دوره في مسلسل "قيامة عثمان" والذي هو استكمال لمسلسل "قيامة أرطغرل"، ومن المقرّر أن يُعرض الموسم المقبل 2019 -2020 على قناة TRT.

وكشفت الصحف التركية أن أوزجفيت بدأ بالتدريب من أجل طبيعة الدور، حيث يتدرب يوميًا 5 ساعات خلال 6 أيام من الأسبوع، ويتلقّى النجم التركي التدريب على المبارزة بالسيوف، بالإضافة لتدريبات خاصة باللياقة البدنية وركوب الخيل.

وأضاقت هذه الصحف أن صنّاع العمل وفّروا التدابير الأمنية اللازمة تجنبًا لوقوع أي حادث بسبب صعوبة التدريبات، مع توفير كافة الإجراءات الوقائية اللازمة، ومن المفترض أن يبدأ تصوير المسلسل في شهر يوليو المقبل داخل استوديو وديكوات خاصة بالعمل تم بناؤها في ريفا.

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والجديرُ بالذكر أن الفنان التركي بوراك أوزجفيت كان قد رُزق مؤخرًا بابنه الأول والذي أطلق عليه اسم "كاران" من زوجته الفنانة التركية فهرية أفغان والتي بدورها قرّرت الابتعاد عن الفن من أجل الاهتمام بطفلها الأول ورعايته.

وكانت أفغان قد قامت بتدشين صفحة خاصة لطفلها عبر "إنستغرام" تابعها آلاف الأشخاص، وعن سبب قيامها بهذا الأمر خصوصًا أنها وزوجها قرّرا إبعاد طفلهما عن الإعلام أوضحت أفغان إنها دشّنت هذه الصفحة تجنبًا لانتشار أي صفحات وهمية باسم طفلها.