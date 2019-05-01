دينا الشربيني بمُسلسل "زي الشمس".. النجاح أو تأكيد الإخفاق!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - حققت الفنانة المصرية دينا الشربيني نجاحًا كبيرًا في أدوارها الثانية على الشاشة الصغيرة خلال السنوات الماضية، إلى أنّ انفردت بالبطولة المطلقة في مسلسل "مليكة" خلال السباق الرمضاني السابق، لكنّه لم يحقق النجاح المتوقع بالنظر إلى حصده نسب مشاهدة محدودة، كونه الأقل أداء مقارنة بالأدوار التي لم تكن فيها بطلة.

الشربيني تفوقت في أغلب الأدوار التي خاضتها في مسلسلات "جراند أوتيل" و"أفراح القبة" و"موجة حارة"، وهو السبب الذي ربما شجّع المنتجين على منحها البطولة المطلقة لعامين على التوالي، عندما تطل في رمضان المرتقب عبر مسلسلها "زي القمر" ببطولة مطلقة برفقة فنانين كبار، فهل تنجح في اقتناص الفرصة وتثبت جدارتها؟.

المتابعون يشيرون إلى أنّ تجربة دينا العام الحالي سيكتب لها النجاح، خاصة أن العمل من كتابة مريم نعوم وإخراج كاملة أبو ذكرى، وهما اللتان سبق أن حققتا نجاحًا مبهرًا مع الفنانة نيللي كريم بعد مسلسل "ذات"، وهو الربط الذي يعتبره البعض أحد العوامل التي تساعد الشربيني لتكون نجمة البطولة المطلقة خلال الفترة المقبلة.

لكنّ الفنانة الشابة التي بات معروفًا ارتباطها بمواطنها المطرب عمرو دياب، تلقت انتقادات عديدة عبر السوشال الميديا، باعتبار أنّ "الهضبة" يقف وراء إعطاء الشربيني البطولة المطلقة رغم إخفاقها العام الماضي.

الانتقادات تزايدت مع طرح بوستر المسلسل، بالتزامن مع ردود فعل غاضبة بسبب تصدر دينا الشربيني للبوستر، ووضع صورة النجمين السوري جمال سليمان وسوسن بدر في نهاية الأفيش؛ ما اعتبره البعض إهانة للنجمين الكبيرين.

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الانتقادات لدور المطرب الشهير الداعم للشربيني برز مع حضوره حفل عيد ميلادها في كواليس "زي الشمس"، حيث ظهرت دينا بملابس كانت تظهر بها في أحد المشاهد أثناء التصوير وبجوارها عمرو دياب وأبطال المسلسل، وتعد هذه المرة الثانية التي يقوم فيها "الهضبة" بزيارتها خلال عملها سبقها مسلسل "ملكية".

ومسلسل "زي الشمس" يحمل الرقم 13 في قائمة أعمال دينا الشربيني الدرامية، بعدما كانت البداية من مسلسل "عرض خاص" فى 2010، حتى مسلسل "مليكة" الذى عرض فى رمضان الماضي.

وتجسد الشربيني في "زي الشمس" دور الشابة "تاليا" التي تخوض صراعًا طويلاً مع عائلتها، نظرًا للمشكلات الأسرية المعتادة في بعض أوساط المجتمع المصري، لتنعكس تلك المشكلات على طباع وتصرفات "تاليا"، وعلى حياتها اليومية، وجعلت أيامها غير مستقرة، واحتوت مشاهد المسلسل على العديد من الأدوار الحزينة.

ولمعت نجومية "دينا" منذ فترة قريبة، بعد تداول أنباء عديدة عن علاقتها بالمطرب الكبير عمرو دياب، وتقديمها أول بطولة مُطلقة في مسلسلها الماضي "مليكة"، وذاع صيتها حتى وصلت للبطولة الثانية، وأصبح اسمها يتداوله العديد من رواد التواصل الاجتماعي، لارتباطه دائما بنجمهم المفضل عمرو دياب.