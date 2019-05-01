"قمر في سكة سفر" مسلسل إذاعي لهاني رمزي في رمضان

يسجل الفنان هاني رمزي مسلسلاً إذاعيًا بعنوان" قمر فى سكة سفر"، والمقرر بثه على إذاعة الشباب والرياضة خلال شهر رمضان. المسلسل من بطولة ويزو، ضياء المرغنى، انتصار، وأحمد حلاوة، من تأليف فينان نبيل، وإخراج محمد صباح. ويواصل الفنان هاني رمزي تصوير برنامج المقالب الجديد "هاني في الألغام" المقرر عرضه على شاشة قناة الحياة. Advertisements قد يهمك أيضـــــــًا هاني رمزي يستعد لتقديم فيلم سينمائي جديد الفنان نضال الشافعى ضيف "عين" مع شيرين سليمان على قناة الحياة

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